Disabili, firmato protocollo d’Intesa “ una spiaggia per tutti”

Sabato 08 luglio 2023 alle ore 11,00 presso lo stabilimento balneare “Holiday Park” di San Leone – località turistica di Agrigento, il Comune di Agrigento, la Onlus “Nuove Ali”, l’Holiday Park s.n.c. ed il Rotary Club di Agrigento hanno sottoscritto un protocollo d’intesa nell’ambito del progetto “Una spiaggia per tutti” al fine di garantire alle persone con disabilità la possibilità di fruire con assoluta comodità ed in autonomia della spiaggia presso la” prima traversa” della località balneare di San Leone per tutta la stagione estiva 2023.

Tale iniziativa si prefigge di garantire ai disabili di trascorrere a titolo non oneroso per tutta la stagione estiva in corso delle giornate di mare con la presenza e l’assistenza continua di tecnici specializzati, istruttori di nuoto ed aiuto istruttore.

Il Rotary Club di Agrigento, per il tramite del suo presidente, il Dott. Giuseppe La Mendola, aderendo a tale progetto, contribuirà alle spese di gestione del servizio per tutto il periodo estivo.

Hanno sottoscritto il protocollo d’intesa il Sindaco di Agrigento, il dott. Francesco Miccichè, il presidente del Rotary Club di Agrigento, il dott. Giuseppe La Mendola, il presidente della Onlus “Nuove Ali”, la sig.ra Giovanna Librici ed il rappresentante legale dello stabilimento balneare “Holiday Park” , il sig. Calogero Marchica.

Ancora una volta il Rotary Club di Agrigento, in linea con i progetti del Distretto 2110 volti a promuovere ed a favorire gli ideali di servizio e di solidarietà, si è posto al servizio della comunità agrigentina.