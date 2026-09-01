Carabinieri: Magrini lascia il comando provinciale di Palermo, arriva Sutera

Cambio al vertice del comando provinciale dei carabinieri di Palermo. Dopo 3 anni il generale di brigata Luciano Magrini lascia il comando con destinazione Roma e al suo posto arriva il generale di brigata, Piero Sutera.

Magrini, che prima di Palermo era a capo del reggimento Corazzieri, lascera’ il capoluogo siciliano il 9 settembre e assumera’ altro incarico presso il comando generale dell’Arma. Per Sutera, comandante del reparto carabinieri della presidenza della Repubblica dal 2021, si tratta di un ritorno a Palermo dove, tra il 2015 e il 2017, ha guidato il gruppo Monreale.

Alla caserma Carini, sede del comando provinciale, si e’ svolta una cerimonia di saluto da parte di Magrini, alla presenza del generale di divisione Ubaldo del Monaco, comandante della legione carabinieri “Sicilia” che ha incontrato una rappresentanza di militari, ufficiali e comandanti di Reparto. Magrini ha rivolto un ringraziamento al generale Del Monaco “per la costante presenza, la disponibilità e la continua attenzione riservata al Comando provinciale di Palermo”, sottolineando come “il clima di serenità instaurato abbia consentito a tutto il personale di operare al meglio, raggiungendo risultati di assoluto rilievo”. L’ufficiale ha poi rivolto un ringraziamento a tutto il personale, esprimendo un particolare plauso ai Nuclei investigativi di Palermo e Monreale che, “in perfetta sinergia con le Compagnie territoriali e i reparti speciali, hanno conseguito risultati di altissimo profilo”. Un augurio di buon lavoro alla guida del Comando provinciale di Palermo è stato infine rivolto al suo successore, il generale di Brigata Piero Sutera, proveniente dal Comando carabinieri Presidenza della Repubblica. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno nel territorio palermitano, dove in passato ha già guidato il Gruppo carabinieri di Monreale, dal 2015 al 2017, per poi assumere il comando Provinciale di Cosenza.