Il Colonnello De Tullio saluta Agrigento: “dialogo aperto con i cittadini”





“Quello che rimane di più bello è il legame con i cittadini. Porto con me una bella esperienza, e ho avuto l’onore di servire, grazie ai miei Carabinieri, una bella comunità. In questi ultimi giorni ho ricevuto i ringraziamenti di un sindaco e di un imprenditore, molto sinceri, molto spontanei, non per l’azione del colonnello, ma per l’azione svolta dall’Arma sul territorio. E’ stato un ringraziamento apprezzato molto perché l’azione del nucleo investigativo coordinata dalle Procure ha avuto importante risultati nel contrasto alle famiglie mafiose di Villaseta e di Porto Empedocle sul territorio”, ha detto il comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Nicola De Tullio a margine di una conferenza stampa che si è svolta presso la caserma Biagio Pistone per salutare la città. Il colonnello De Tullio dopo tre anni saluta Agrigento per ricoprire un altro prestigioso incarico presso il Comando Generale di Roma. Al suo posto nei prossimi giorni si insedierà il colonnello Federico Palmieri.

“La presenza della criminalità organizzata è ancora presente, sottolinea il colonnello De Tullio, anche laddove le manifestazioni non siano eclatanti, ma è una presenza che rimane sul territorio e deve essere una priorità nel contrasto”; dice il comandante provinciale di Agrigento.

Nel bagaglio dei ricordi il colonnello De Tullio porta sicuramente la Festa dell’Arma dei Carabinieri svoltasi ai piedi del Tempio della Concordia. “È stato un momento quasi commovente in cui abbiamo condiviso i nostri ideali, la nostra identità con la cittadinanza”, ha dichiarato De Tullio. Durante la conferenza stampa il colonnello ha voluto anche ringraziare la stampa agrigentina: “grazie per il lavoro che avete svolto, per la correttezza, per la vicinanza all’Arma, per la professionalità che ognuno di voi ha messo nello svolgere l’attività di comunicazione, e per la grande attenzione che ci avete dedicato”.

In bocca al lupo Colonnello De Tullio per il suo prossimo incarico. Ad maiora.