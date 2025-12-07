Fortitudo, che carattere: battuta la capolista

Un ultimo quarto perfetto regala alla Fortitudo Agrigento il successo contro il Legnano per 80-65.

Una gara iniziata bene dai ragazzi di Cagnardi con il primo quarto chiuso avanti per 21-18. Nel secondo esce fuori Legnano che ribalta la situazione e chiude all’intervallo lungo avanti di cinque punti (37-42).

La terza frazione si gioca in sostanziale equilibrio ma gli ospiti rimangono avanti (52-55). L’ultimo quarto della Fortitudo è devastante (28-10), i biancazzurri concedono pochissimo agli avversari e fanno loro il match.