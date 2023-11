Giornate Fai per le scuole, Taibi (FAI Agrigento): “Investiamo sulle nuove generazioni”

Dal 21 al 25 novembre tornano, anche nel nostro territorio, le “Giornate FAI per le Scuole”.

Grazie al virtuoso coinvolgimento delle scuola di Agrigento e di Favara, la Delegazione Fai di Agrigento propone visite esclusive condotte dagli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti per godere delle bellezze del nostro territorio.

Gli studenti avranno così la possibilità di scoprire meravigliosi tesori, spesso chiusi al pubblico, e di approfondirne la conoscenza.

Un’opportunità, dunque, per avvicinare il mondo dei giovani all’ambiente e alla cultura del luogo e per vivere un’insolita esperienza di “educazione tra pari”.

Quest’anno, saranno 10 le istituzioni scolastiche impegnate nella manifestazione che da 12 anni il FAI promuove su modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno.

Una settimana ricca di eventi e di giovani in giro per visitare i Beni, come afferma il Capo Delegazione FAI Agrigento, Giuseppe Taibi: “ Le scuole saranno le vere protagoniste di queste giornate che hanno l’obiettivo di far conoscere le bellezze, architettoniche, monumentali e paesaggistiche del nostro territorio. Questa è la prima iniziativa che la Delegazione organizza in Città in attesa di Agrigento Capitale della Cultura 2025 che sarà un’occasione irripetibile per ripartire dalla Cultura, l’unica cosa che può cambiare la mentalità di un territorio per il bene nostro e delle nuove generazioni”.

Così la Delegata scuola, Anna Gangarossa: “Le giornate FAI per le scuole si confermano come un’esperienza di grande soddisfazione per tutti. L’evento ispira e trasforma per il futuro le nuove generazioni, accendendo in loro la passione di conoscenza e il desiderio di protezione di quel patrimonio che appartiene a tutta la comunità, in linea con un altro ambizioso progetto che investe la nostra terra: Agrigento capitale della cultura 2025. Le scuole superiori saranno coinvolte, altresì, nel progetto PCTO, che offre agli studenti l’opportunità di svolgere percorsi di alternanza scuola-lavoro, grazie a un accordo che il FAI ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito”.

Per la città di Agrigento, gli “Apprendisti Ciceroni” saranno gli alunni del Liceo Scientifico “Leonardo”, del Liceo Classico “Empedocle”, del Liceo Scientifico e delle scienze umane “Politi” e dell’ I.S. “Sciascia”, che dal 22 al 25, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, accompagneranno le scolaresche a visitare l’alloggio prefettizio del Palazzo della Provincia e Porta di Ponte.

Coinvolgimento totale delle scuole di Favara nelle GFS dal 21 al 25 novembre, con l’apertura dei beni: Castello Chiaramontano, Chiesa San Nicola, Palazzo Miccichè e Biblioteca Barone Mendola.

Eccole scuole: Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “M.L. King”, I.S. “Ambrosini” e tutti gli Istituti Comprensivi di Favara, come “Classi Amiche FAI”: I.C. “Falcone –Borsellino”, I.C. “Camilleri”, I.C “Guarino” e I.C “ Brancati”.