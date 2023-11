Il vecchio centro sociale diventa la nuova Casa del quartiere di Fontanelle: venerdì l’inaugurazione

Sarà inaugurata il prossimo venerdì 24 Novembre alle ore 19, in via Pancamo 4 presso il Centro Sociale Fontanelle la Casa del Quartiere, la nuova sede del comitato Fontanelle Insieme. In questi ultimi anni il Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme” si è contraddistinto con diverse iniziative per rendere i cittadini diretti protagonisti del miglioramento della qualità della vita di Fontanelle. Oggi nasce finalmente una nuova iniziativa che potrà dare un nuovo impulso ed un nuovo slancio a questa forma innovativa di attenzione al Bene Comune: La Casa del Quartiere.

Già in altre parti d’Italia sta prendendo forma da qualche anno, questo nuovo modo di vivere i quartieri, non più visti come “quartieri dormitorio” ma luoghi dove potere fare nascere nuove opportunità. La Casa del Quartiere vuole diventare il nuovo punto di riferimento della comunità di Fontanelle dove potersi incontrare, discutere di nuove idee e progetti, segnalare situazioni che non funzionano, promuovere iniziative culturali e sociali, accompagnare la nascita di nuovi progetti sia per bambini che per i giovani, gli adulti, gli anziani, le famiglie, favorire iniziative di miglioramento della qualità della vita, l’attenzione all’ambiente ed agli animali, ecc..

La Casa del Quartiere è anche un luogo di ascolto, dove è possibile andare incontro a chi vive difficoltà personali particolari. La Casa del Quartiere aspira anche a far nascere una nuova Rete di relazioni ed opportunità sia con altri quartieri della città sia con tutte quelle realtà di associazioni, attività produttive, enti pubblici e privati con i quali costruire insieme nuove opportunità di partecipazione alla vita collettiva e, soprattutto, favorire la costruzione di un nuovo modo di vivere il territorio partecipando attivamente ai processi di cambiamento.