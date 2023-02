Manutenzione immobili scolastici del Libero Consorzio, offerte entro il 27 febbraio

Scadrà il prossimo 27 febbraio alle ore 12:00 il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara d’appalto per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio. La procedura di gara verrà effettuata integralmente in modalità telematica, e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti del sito istituzionale del Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it.

L’importo complessivo dell’appalto, costituito da un unico lotto e finanziato con fondi di bilancio dell’Ente, è di 1.161.032,38 euro, compresi oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di 34.850,00 euro, mentre l’apertura delle offerte telematiche è prevista a partire dalle ore 8:30 del 28 febbraio nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio (Via Acrone, 27, Agrigento).