Maxi furto alla zona industriale, svaligiata azienda di arredi e ceramiche  

Maxi colpo alla zona industriale di Agrigento. Una banda di ladri è entrata in azione la scorsa notte in un’azienda che vende arredi, ceramiche e materiali per l’edilizia. I malviventi, dopo aver forzato l’ingresso, si sono intrufolati nel capannone riuscendo a portare via diverso materiale: dai sanitari, ai prodotti per l’idraulica passando per arredi e ceramiche. Il bottino, ancora in corso di quantificazione, sarebbe ingente.

I ladri hanno caricato la refurtiva su un furgone rubato poco prima da una vicina officina meccanica. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il titolare dell’azienda all’orario di apertura. Al via le indagini dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, insieme ai militari della tenenza di Favara. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso il colpo e potrebbero fornire un importante aiuto all’attività investigativa.