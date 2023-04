Parco Icori, Codacons: “scale usate per le moto da cross” (le immagini video)

“Le scale del Parco Icori usate per fare motocross. Pensavamo che il peggio lo avessimo già visto ed invece prendiamo atto che nei prossimi 2 anni ne vedremo sempre di più.” Dichiara il responsabile del Codacons Agrigento Giuseppe Di Rosa. La struttura versa in condizioni di abbandono e di precarietà, ma potrebbe offrire tanto; nelle scorse settimane dopo un sopralluogo con la nostra redazione il Codacons aveva annunciato di voler adottare il Parco per renderlo fruibile e accessibile a tutti. Nel frattempo questa mattina alcuni motociclisti si sono ritrovati all’interno del Parco e hanno utilizzato le scale per un po di spettacolo da cross.