Pessime condizioni della strada della Mosella, Gramaglia scrive al Prefetto e al Questore di Agrigento

Le pessime condizioni della strada della Mosella continuano a destare forte preoccupazione a causa del manto stradale fortemente danneggiato e dissestato. “Questo tratto stradale attraversato da mezzi pesanti a tutte le ore, nelle zone di accesso delle due strade statali presenta criticità che mettono a rischio gli automobilisti, chi vi accede di sera deve fare i conti con la scarsa visibilità e con la mancanza di adeguata segnaletica. Nonostante le insistenti segnalazione di pericolo e le richieste di un rapido intervento per ripristinare le minime condizioni di percorribilità la situazione è rimasta invariata se non peggiorata!“, scrive il consigliere comunale Simone Gramaglia in una lettera inviata al neo Prefetto Romano e al Questore di Agrigento Emanuele Ricifari. “L’intero manto stradale è sconnesso e con varie buche. Lungo i lati non solo erba alta ma anche alberi che allungano i rami sino ad invadere la carreggiata spesso anche animali morti restano sulla strada per intere settimane ed alcuni tratti sono privi anche di guard rail. Ritengo inammissibile che un asse viario strategico che costituisce una portata di traffico molto importante possa presentarsi pieno di buche sempre più larghe e profonde che si trasformano in vere e proprie trappole mortali è causa di incidenti. Chiedo, conclude Gramaglia, sia al neo Prefetto che al nuovo Questore un incontro con i soggetti interessati per affrontare la questione e mettere in campo ogni azione utile immediata“.