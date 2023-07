San Calogero, domani la sagra del grano: i carretti siciliani ci saranno

E’ attesa per domani l’ultima giornata di festeggiamenti per San Calogero. La mattinata si aprirà con la “Sagra del Grano”, la tradizionale processione offertoriale, con la partecipazione dei devoti portatori e dei fedeli con gli ex voto, con i prodotti della terra e lavori artigianali, seguiti dai tammurinara e dai carretti siciliani trainati dai cavalli e non altri animali parati.

Parteciperanno le associazioni “I cavalieri della Valle” e “U carrettu giurgintanu” che qualche giorno fa avevano autonomamente rinunciato a prendere parte alla processione perché non sono riuscite ad ottemperare alla richiesta, della Questura di Agrigento, circa la dimostrazione dei requisiti soggettivi e in merito all’adozione delle misure di sicurezza previste; il corteo attraverserà la via Garibaldi, piazza Municipio, via Atenea, via Aldo Moro con arrivo al viale della Vittoria, e alle 13 è prevista l’uscita del Santo dal Santuario.

Restano validi i divieti per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica: durante l’uscita di San Calogero la scalinata e il sagrato della chiesa devono restare liberi; all’uscita e durante tutto il percorso nessuno potrà salire sulla vara ad abbracciare e baciare la statua, tranne i bambini piccoli.