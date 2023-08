San Leone, cagnolino resta intrappolato in auto sotto il sole: salvato dai pompieri  

Dimentica le chiavi nell’abitacolo e non riesce più ad aprire l’automobile dove era rimasto, da solo e sotto il sole cocente, il suo cagnolino. Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che sono intervenuti immediatamente riuscendo a liberare il cane.

Il fatto è avvenuto questa mattina lungo il Viale delle Dune, nel quartiere balneare di San Leone. I pompieri, utilizzando l’attrezzatura a disposizione, sono riusciti ad aprire la portiera e liberare il cucciolo, già sofferente per l’elevata temperatura. Il padrone si era allontanato per recuperare le chiavi di riserva dell’auto ma quando è tornato sul posto l’animale era stato già tratto in salvo.