Sanitá agrigentina, Miccichè: “proficuo incontro tra sindaci e Asp”

“Proficuo incontro tra sindaci e Asp per discutere delle problematiche della sanità agrigentina. Ringrazio i trenta sindaci intervenuti per avere accolto il mio invito. L’incontro ha visto l’intervento di diversi sindaci, i quali hanno rappresentato le problematiche inerenti ai disservizi e alla carenza di organici negli ospedali e nei poliambulatori. Ne è emersa la necessità di “rivedere” la rete ospedaliera, di riorganizzare le risorse umane e finanziarie nel territorio e sfruttare al meglio i fondi del PNRR. È emersa, altresì, la ferma volontà di rappresentare in sede regionale, tutti insieme e senza nessuna contrapposizione tra i sindaci e la governance ASP, le criticità esistenti.All’unanimità, sono stato incaricato di costituire un comitato di sindaci che provvederà a stilare un documento di programmazione per organizzare al meglio la sanità nel territorio.” Così il sindaco di Agrigento Franco Miccichè a margine della conferenza dei sindaci presso l’aula consiliare.