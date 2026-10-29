Trovano zaino con 700 euro, polizia ferroviaria li restituisce al legittimo proprietario

Un’attenta attività di accertamento, unita a sensibilità e spirito di servizio, ha consentito agli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Agrigento, di restituire a un uomo di 73 anni il denaro e gli effetti personali contenuti in uno zaino. L’intervento è stato effettuato nella scorsa giornata del 26 ottobre, durante un servizio di pattugliamento automontato. Gli operatori avevano il compito di rintracciare il legittimo proprietario di uno zaino rinvenuto, al cui interno si trovavano 700 euro in contanti, numerosi biglietti ferroviari, diversi orologi da polso e alcuni capi di abbigliamento maschile. L’assenza di documenti identificativi all’interno del bagaglio ha reso necessario un approfondito lavoro di verifica. Esaminando attentamente i documenti e i numerosi biglietti presenti nello zaino, gli agenti hanno individuato un titolo di viaggio che ha consentito di avviare ulteriori accertamenti, anche attraverso le banche dati disponibili e la collaborazione con gli uffici competenti. Le verifiche hanno permesso di risalire all’identità del proprietario e di individuare il suo domicilio nel comune di Ribera.

Nel pomeriggio, gli agenti si sono quindi recati presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno proceduto alla restituzione del denaro e degli altri beni. L’uomo ha accolto gli operatori con gratitudine, ringraziandoli per essersi adoperati affinché gli venisse restituito quanto gli apparteneva. Durante l’intervento, i poliziotti hanno inoltre riscontrato una situazione abitativa particolarmente precaria, tale da suggerire l’opportunità di un coinvolgimento dei Servizi Sociali del Comune, per valutare eventuali interventi di sostegno. L’episodio testimonia come l’attività della Polizia di Stato non si esaurisca nella prevenzione e nel controllo del territorio, ma si traduca anche in gesti concreti di attenzione verso le persone più fragili. Un lavoro svolto con professionalità, discrezione e umanità, nel segno della vicinanza delle istituzioni ai cittadini.