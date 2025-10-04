Studenti manifestano per Gaza e vengono puniti con l’accompagnamento, è polemica

Gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo che sono scesi in piazza ad Agrigento per la manifestazione di solidarietà al popolo palestinese dovranno essere accompagnati dai genitori per poter far rientro a scuola. È quanto disposto dalla preside Patrizia Pilato che, con una circolare, ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti degli alunni per “assenza ingiustificata”. Un provvedimento che ha suscitato le reazioni dell’Area Progressista – guidata da Onofrio Dispenza – del Partito Democratico e della Cgil.

“Se i ragazzi del Liceo Leonardo sono “condannati” a rientrare a scuola accompagnati dai genitori – afferma Dispenza – la dirigente che firma un tale provvedimento – a mio parere – dovrebbe essere accompagnata alla porta e fatta rientrare solo dopo aver superato un esame ad hoc di Educazione Civica, con domande capestro sulla Costituzione”. “Spero che professoresse e professori del liceo Leonardo abbiano un sussulto e prendano le distanze da una così bieca lettura della Storia e da una pericolosa concezione del ruolo dei giovani nel Paese e nel mondo”, aggiunge il portavoce dell’Area Progressista.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il PD di Agrigento che commenta così l’accaduto: “Ieri, molti studenti agrigentini hanno partecipato alla manifestazione, promossa dalla CGIL, che si è tenuta nei giardini di Porta di Ponte per esprimere solidarietà al popolo palestinese, vittima di un genocidio atroce; oltre che sostegno alla Global Sumud Flotilla, i cui attivisti sono in questo momento illegalmente detenuti nelle carceri israeliane, dopo aver subito un vero e proprio atto di pirateria in acque internazionali. Una folla inusuale per la città, che in modo pacifico e appassionato ha protestato con cartelli colorati, gridando slogan contro la guerra, sventolando bandiere arcobaleno, cantando canzoni pacifiste e ascoltando gli interventi di diversi oratori. Oggi, apprendiamo che la professoressa Patrizia Pilato, dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo, ha emesso un provvedimento disciplinare a carico degli studenti che si sono assentati dalle lezioni, colpevoli, a suo dire, di “assenza ingiustificata di massa”.No, gentile preside, l’assenza dalle lezioni era più che giustificata. I ragazzi non sono andati ad una scampagnata, ma in virtù del loro senso civico e del loro spirito critico hanno esercitato il loro diritto a manifestare, sancito dalla nostra costituzione, per esprimere il loro sentimento di fratellanza e di compassione verso un popolo martoriato da decenni di occupazione illegale, che ora è anche affamato e decimato da bombardamenti indiscriminati che colpiscono ospedali, chiese, scuole e abitazioni civili. Gli studenti che si vorrebbero sanzionare hanno mostrato una grande maturità, muovendosi a difesa grandi idealità: la pace, la libertà, l’antimilitarismo, la collaborazione tra i popoli, la legalità internazionale. La preside dovrebbe essere fiera e premiare i suoi allievi. La sua circolare non ha alcun senso, se non quello di una manifestazione autoritaria dal fine meramente punitivo nei confronti degli studenti. In questo modo si finisce per mortificare il ruolo educativo fondamentale della scuola democratica, che dovrebbe formare cittadini consapevoli e responsabili e non schiere di individui forgiati all’obbedienza e al timore delle autorità. Pertanto, nell’esprime la nostra solidarietà agli studenti e la nostra meraviglia per un provvedimento profondamente errato, auspichiamo che la preside si renda conto del grave infortunio in cui è incorsa e ritiri con sollecitudine la circolare punitiva. Qualora il provvedimento non venisse ritirato, il Partito Democratico si farà carico attraverso i propri parlamentari di portare il tema all’attenzione delle istituzioni scolastiche superiori.“

Questa la reazione della Cgil di Agrigento attraverso il segretario Alfonso Buscemi: “La CGIL di Agrigento esprime la più ferma stigmatizzazione nei confronti della decisione assunta dalla dirigente scolastica del Liceo Leonardo di Agrigento, Patrizia Pilato, la quale ha disposto che i genitori accompagnassero gli studenti che hanno scelto di partecipare allo sciopero generale indetto dalla nostra organizzazione. Una scelta grave e lesiva del diritto costituzionale di sciopero e di libera partecipazione alla vita democratica del Paese. Gli studenti, come cittadini e come comunità scolastica, hanno piena legittimità a manifestare il proprio dissenso e a sostenere iniziative che parlano di pace, diritti umani e giustizia internazionale. Lo sciopero è stato proclamato dalla CGIL a sostegno delle istanze umanitarie della Global Sumud Flotilla, impegnata contro il genocidio in corso in Israele e per l’affermazione dei valori universali di convivenza e solidarietà. Ci appelliamo alla coscienza delle Istituzioni nate per far lievitare le coscienze, cosa diversa è mortificarle. Auspichiamo che la scuola torni ad essere luogo di confronto, libertà e crescita critica, non di imposizioni e limitazioni arbitrarie. Il tentativo di condizionare o limitare la partecipazione degli studenti non solo contrasta con i principi democratici, ma tradisce la missione educativa che dovrebbe guidare l’istituzione scolastica. La CGIL di Agrigento continuerà a vigilare e a difendere i diritti di chi sceglie di alzare la voce contro le ingiustizie e per un futuro di pace.“