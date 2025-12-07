Terza Categoria, Ribera a valanga sul Ponte di Ferro

Il campionato agrigentino di Terza Categoria a girone unico ha una nuova capolista. Si tratta del Ribera che travolgendo per 10-0 il Ponte di Ferro, balza in vetta alla classifica approfittando del mezzo passo falso interno dell’Atletico Agrigento. I biancazzurri di Alessio Capraro, sono stati fermati in casa dal Muxar che ha sfiorato il colpaccio dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio di due reti. Il pari nella ripresa ha limitato i danni ma è costato il primato. Vittoria esterna del Real Favara a Burgio (2-0) mentre il Camastra ha strapazzato per 3-0 l’Atletico Burgio. Vince anche l’Atletico Gattopardo per 2-1 contro il Canicattì.

Infine, lo Sporting Akragas non va oltre al pari interno per 2-2 contro la Real Castelterminese.