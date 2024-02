Tir bloccato durante manovra al viale Alberato, traffico in tilt alla rotonda Giunone

Un tir di grosse dimensioni è rimasto incastrato lungo il viale alberato ad Agrigento. Stando a quanto ricostruito, il mezzo pesante, in un tentativo di manovra del conducente, è rimasto bloccato al centro della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agrigento che, stanno lavorando per disincastrare l’autoarticolato. Sul luogo anche la volante della Polizia di Agrigento che si sta occupando del traffico. Al momento il traffico è bloccato in entrambi le direzioni.