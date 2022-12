Agrigento, il giorno del dolore

E’ il giorno del dolore e della disperazione.

Agrigento si è svegliata listata a lutto a causa del terribile incidente di ieri sera che ha causato la morte di Salvatore Lentini, 54 anni e Calogera Paino, 74 anni.

Dolore e costernazione che sono stati manifestati a nome di tutta la comunità agrigentina dal sindaco, Francesco Miccichè, amico personale di una delle vittime.

Un terribile scontro frontale che ha anche provocato anche il ferimento del marito della donna, Salvatore Floris, 75 anni originario di Santa Caterina di Villermosa, che è stato trasportato in codice rosso, in ospedale. Le sue condizioni, per quanto critiche, stamani sono sembrate meno gravi.

Un’altra donna di 51 anni ha riportato lesioni più lievi.

Impressionanti le scene del dopo incidente che hanno turbato persino i Vigili del fuoco da sempre abituati ad intervenire in situazioni molto difficili.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare tre auto – una Bmw, una Mercedes e una Volkswagen Lupo – si sono scontrate all’ingresso del Villaggio Mosè. Ad avere la peggio il 54enne e la 74enne, morti sul colpo che viaggiavano rispettivamente sulla Bmw e sulla Mercedes. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari e i carabinieri. Per i due, però, non c’è stato nulla da fare.

Toccherà adesso agli investigatori dell’Arma ricostruire la dinamica dello scontro violentissimo che presenta molti punti oscuri.

La Procura di Agrigento, retta dall’aggiunto Salvatore Vella, ha già aperto un’inchiesta per omicidio stradale.