I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento, un disoccupato agrigentino, cinquantaduenne, per attività non autorizzata di posteggiatore o guardiamacchine.

Per la seconda volta, nel giro di poco più di un mese, l’uomo è stato sorpreso a chiedere soldi agli automobilisti, dalle parti di piazza Vittorio Emanuele, mentre era all’opera come parcheggiatore abusivo in centro città.