Comitini, colto da malore mentre è in piazza: uomo salvato dai Carabinieri e da una infermiera

Solo il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri e di una infermiera del luogo in libero servizio è stato possibile salvare la vita ad un uomo colto da un infarto mentre era seduto su una panchina pubblica nel centro di Comitini. L’uomo ad un tratto si è accasciato a terra e dopo le urla di alcuni passanti, da lì si trovava a passare una pattuglia della locale stazione dei carabinieri che hanno subito prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. In piazza si trovava pure una infermiera che presta servizio all’ospedale di Caltanissetta, Lara Valenti che ha provveduto a praticare il massaggio cardiaco fino all’arrivo del 118.

“È la seconda volta – dice il sindaco Luigi Nigrelli – che si verifica un fatto del genere in appena tre mesi. Devo ringraziare i carabinieri e la mia concittadina infermiera che hanno salvato la vita di quest’uomo e, nei prossimi giorni al Comune organizzerò un incontro pubblico per consegnare un encomio a queste tre persone oltre che ai carabinieri che come sempre sono indispensabili in questa nostra comunità”.