Scontro tra due auto lungo la A19, provvidenziale il passaggio di un’ambulanza del soccorso nisseno
Gli operatori del 118 notando l'incidente si sono accostati prestando primo soccorso e allertando altri soccorsi
Momenti di grande apprensione lungo l’autostrada A19, nel tratto compreso tra Termini Imerese e Palermo, per un violento incidente stradale ha visto coinvolte una Porsche d’epoca e un SUV. Provvidenziale è stato il passaggio in quel preciso momento di un’ambulanza del Soccorso Nisseno, che si stava dirigendo verso l’ospedale Civico di Palermo per effettuare un trasferimento programmato.
Notato immediatamente il sinistro, l’equipaggio composto da Gentile S. e dal suo aiutante soccorritore C. ha prestato primo soccorso e ha allertato la centrale operativa del 118 per segnalare l’accaduto e coordinare i dettagli dell’emergenza.
L’efficienza e la prontezza dimostrate sul campo hanno riscosso il vivo plauso delle istituzioni. La centrale operativa del N.U.E. (Numero Unico Europeo per le Emergenze), gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale hanno rivolto un sentito ringraziamento a Gentile S. e al suo aiutante soccorritore per lo spirito di servizio, il senso del dovere e la tempestività con cui sono intervenuti in un momento critico.
Il traffico lungo il tratto autostradale ha subito inevitabili rallentamenti per permettere la gestione dei soccorsi, i rilievi di rito da parte delle forze dell’ordine e la successiva rimozione dei veicoli incidentati.