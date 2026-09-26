Scontro tra due auto lungo la A19, provvidenziale il passaggio di un’ambulanza del soccorso nisseno

Momenti di grande apprensione lungo l’autostrada A19, nel tratto compreso tra Termini Imerese e Palermo, per un violento incidente stradale ha visto coinvolte una Porsche d’epoca e un SUV. ​Provvidenziale è stato il passaggio in quel preciso momento di un’ambulanza del Soccorso Nisseno, che si stava dirigendo verso l’ospedale Civico di Palermo per effettuare un trasferimento programmato.

​Notato immediatamente il sinistro, l’equipaggio composto da Gentile S. e dal suo aiutante soccorritore C. ha prestato primo soccorso e ha allertato la centrale operativa del 118 per segnalare l’accaduto e coordinare i dettagli dell’emergenza.

​L’efficienza e la prontezza dimostrate sul campo hanno riscosso il vivo plauso delle istituzioni. La centrale operativa del N.U.E. (Numero Unico Europeo per le Emergenze), gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale hanno rivolto un sentito ringraziamento a Gentile S. e al suo aiutante soccorritore per lo spirito di servizio, il senso del dovere e la tempestività con cui sono intervenuti in un momento critico.

​Il traffico lungo il tratto autostradale ha subito inevitabili rallentamenti per permettere la gestione dei soccorsi, i rilievi di rito da parte delle forze dell’ordine e la successiva rimozione dei veicoli incidentati.