Interviene per sedare lite tra vicini e viene ferito con un colpo di pistola, fermato 45enne 

Fermato un 45enne agricoltore di Ribera, sarebbe stato lui a premere il grilletto e ferire un 38enne che era intervenuto per sedare una lite tra vicini di casa

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Svolta nelle indagini sulla lite tra vicini di casa a Ribera culminata con il ferimento a colpi di pistola di un 38enne. I carabinieri hanno eseguito il fermo di un bracciante agricolo – M.C., 45 anni – del posto. L’uomo, difeso dall’avvocato Maurizio Gaudio, è accusato di tentato omicidio.

L’indagato, in attesa del provvedimento di convalida, è stato trasferito nel carcere di Sciacca. L’episodio si è verificato nella serata di ieri nel quartiere Rinascita, zona nord della città delle Arance.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe scoppiata una lite tra vicini di casa per futili motivi. Il 45enne, dopo essere stato colpito al volto, si sarebbe armato di pistola e avrebbe esploso un colpo. Il proiettile ha colpito alla spalla un trentottenne – estraneo alla lite – che era intervenuto soltanto per sedare gli animi. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. Non è in pericolo di vita.

