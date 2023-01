La reliquia del Beato giudice Rosario Livatino a Roma: delegazione Governo le renderà omaggio

E’ arrivata a Roma la reliquia del Beato Livatino e nel pomeriggio di oggi sara’ portata nel Palazzo del Campidoglio per essere accolta dalle autorita’ capitoline e poi raggiungere la Chiesa di Santa Maria Odigitria dei Siciliani in Roma, dove una delegazione del Governo guidata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano le rendera’ omaggio. La sacra reliquia e’ racchiusa in una teca che porta i simboli della vita e della fede di Livatino: si tratta della camicia insanguinata indossata il giorno del suo assassinio, e conservata in una preziosa struttura in argento sormontata da una croce e dalle lettere ‘S.T.D. – Sub Tutela Dei” il motto che descrive la sua vita cristiana che spesso Livatino riportava nei suoi scritti.

Alla base della struttura, il Vangelo che sostiene il diritto, in una chiara rappresentazione simbolica dell’esistenza di Livatino fondata sulle parole di Gesu’ e sull’esercizio irreprensibile del suo lavoro di giudice. Nella giornata di ieri, la sacra reliquia era partita dalla Cattedrale Arcivescovile Metropolitana di Agrigento, con una scorta a cura del Ministero della Giustizia per raggiungere la capitale e dare cosi’ ufficialmente avvio alle celebrazioni della settimana rivolta alla prima solenne Peregrinatio dedicata al Giudice martire della mafia.

In serata, e’ stata accolta da Monsignor Daniele Libanori, Vescovo Ausiliare di Roma con una funzione strettamente riservata che si e’ tenuta nella Basilica di San Marco al Campidoglio, dove un nutrito gruppo di fedeli ha potuto venerare il grande siciliano ucciso dalla mafia nel 1990 con un agguato avvenuto sulla strada tra Canicatti’ e Agrigento e poi beatificato lo scorso anno. Dal 14 al 21 gennaio, la sacra reliquia verra’ esposta nelle sedi delle massime istituzioni italiane, da Montecitorio al Csm, dal ministero della Giustizia al comando della Guardia di Finanza. Previsti due convegni al Senato e in Confindustria, con la Messa conclusiva nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.