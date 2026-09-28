Disagi all’aeroporto di Catania, l’associazione Codici attiva sportelli assistenza

L’Associazione Codici ha attivato i propri Sportelli per fornire assistenza ai passeggeri alle prese con le cancellazioni e i dirottamenti dei voli programmati sull’aeroporto di Catania, momentaneamente chiuso a causa della cenere vulcanica prodotta dall’Etna.

“Nell’immediato la nostra azione è rivolta ad assistere chi è bloccato all’aeroporto di Catania – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e sta subendo disagi pesantissimi. Al tempo stesso, però, emerge anche in maniera netta l’esigenza di affrontare e risolvere quella che non può più essere considerata un’emergenza. Negli ultimi tempi, l’eruzione dell’Etna, le ceneri che fuoriescono dal vulcano avvengono in maniera costante e periodica. Non sono più episodi sporadici, casi che avvengono raramente. Bisogna convivere con questa nuova realtà, trovando soluzioni in grado di garantire il servizio dell’aeroporto, la cui chiusura ha un impatto pesante non solo sui viaggiatori, ma anche su tutta la filiera, pensiamo solo ai servizi legati allo scalo e al comparto turistico-ricettivo”.

“La rete aeroportuale siciliana deve essere più funzionale – dichiara Manfredi Zammataro, Segretario Regionale di Codici Sicilia – e in grado di rispondere tempestivamente ed efficacemente a un’eruzione dell’Etna. Bisogna prevedere il dirottamento delle partenze e degli arrivi su altri scali regionali, assicurare collegamenti tempestivi con altri aeroporti per alleviare il più possibile i disagi dei passeggeri. Non che ciò in parte già non avvenga, ma bisogna rendere queste procedure strutturali, non una risposta ad un’emergenza che emergenza non è più”.