L’Akragas pareggia con il Misilmeri, la promozione in Serie D passa dall’Esseneto

L’Akragas impatta con il Misilmeri e non va oltre il pareggio. La promozione in Serie D si deciderà all’ultima giornata dove i biancazzurri, capolista ma con un solo punto di vantaggio sull’Enna, saranno impegnati allo stadio Esseneto contro il Resuttana. Una partita spigolosa quella giocata contro la formazione palermitana dell’ex Pierino Concialdi. L’Akragas sblocca il match a pochi minuti dalla fine del primo tempo con una rete di Gaston Semenzin. Al rientro in campo è però il Misilmeri a partire forte e trovare il gol del pareggio con Balistreri. La promozione in Serie D si giocherà dunque domenica prossima allo stadio Esseneto. All’Akragas basterà vincere per conquistare matematicamente il salto di categoria o comunque fare lo stesso risultato dell’Enna, impegnato nella delicata trasferta di Favara.

29ª GIORNATA

Cus Palermo – Favara 0-2

Misilmeri – Akragas 1-1

Enna – Parmonval 11-0

Leonfortese – Casteldaccia 2-0

Mazara – Nissa 0-1

Gela – Mazarese 3-2

Resuttana – Marineo 3-1

Sciacca – Castellammare 2-1