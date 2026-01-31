Apertura

Scontro tra due auto, tre giovani estratti dalle lamiere: una ragazza è grave

Due ragazze e un ragazzo a bordo di una Suzuki Ignis sono rimasti feriti

Violento incidente stradale si è verificato a Milazzo. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una Suzuki Ignis, occupata da tre giovani milazzesi (due ragazze e un ragazzo), e una Bmw Serie 4. L’impatto è stato così forte che una delle auto si è ribaltata assumendo una posizione verticale, con i tre occupanti bloccati tra le lamiere contorte del veicolo.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco che hanno estratto i giovani dall’auto e tre ambulanze che hanno trasportato i tre al pronto soccorso. È stata trasferita a Catania l’ultima ragazza estratta dalle lamiere. Le sue condizioni sono gravi. Prognosi di diversi giorni invece per gli altri due feriti. Sulla Bmw viaggiavano il conducente e un bambino di sette anni, quest’ultimo condotto precauzionalmente all’ospedale Fogliani per gli accertamenti del caso.

La Polizia di Stato ha effettuato tutti i rilievi del sinistro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. (FOTO SICILIA TABLOID DI Giovanni Luca Perrone)

