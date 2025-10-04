Girava in auto con una pistola carica, arrestato

Droga, ma soprattutto una pistola illegale in auto. Durante controlli, i carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno arrestato un uomo di 46 anni, con precedenti, per ricettazione, detenzione illecita e porto in luogo pubblico di arma da fuoco e munizioni.

L’arresto nel centro storico della citta’. Un equipaggio dell’Arma ha notato un’auto troppo veloce, nel senso di marcia opposto a quello dei militari. I carabinieri hanno quindi invertito il senso di marcia e bloccato la vettura per verifiche dei documenti, e poi per una perquisizione personale e del veicolo. L’uomo ha spontaneamente consegnato una modica quantita’ di hashish; ma, nascosta nei pantaloni, aveva una pistola Beretta calibro 7×65 denunciata come smarrita nel Nord Italia nel 2016.

L’arma era carica e pronta all’uso, con tre proiettili inseriti nel serbatoio. La pistola, le munizioni e lo stupefacente sono stati immediatamente sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato e’ stato portato nella Casa Circondariale di Caltanissetta. Il gip ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico.