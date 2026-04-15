LA FRANA DI NISCEMI

La frana di Niscemi, indagato ex presidente Lombardo: “Fiducia nella magistratura”

"Ritengo si tratti allo stato di un atto dovuto attesa la complessità degli accertamenti che dovrà condurre la procura"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Apprendo dalla stampa la notizia della mia iscrizione nel registro degli indagati per la frana di Niscemi. Ritengo si tratti allo stato di un atto dovuto attesa la complessità degli accertamenti che dovrà condurre la procura della Repubblica di Gela. Come sempre ripongo la doverosa fiducia nell’operato degli inquirenti e auspico che a breve sia chiarita la mia assoluta estraneità ai fatti”. Così l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo.

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