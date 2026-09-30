Scontro sulla Ss115 tra camion e due auto: due feriti

La statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è temporaneamente chiusa al km 257,500, a Gela (CL) a causa di un incidente fra un autocarro adibito alla raccolta dei rifiuti urbani e due autovetture. Le deviazioni vengono segnalate in loco sulla viabilità provinciale. Due persone sono ferite.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. (FotoNova tv )