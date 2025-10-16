Sequestrati 56 chili di tabacco da masticazione “Gutka” di provenienza illecita





Nel quadro dei servizi predisposti della Guardia di Finanza per contrastare il contrabbando dei generi di monopolio, i Finanzieri del Gruppo di Caltanissetta, all’esito di un mirato servizio di analisi delle movimentazioni di merci nella Sicilia centrale, hanno sequestrato oltre 56 kg di tabacco lavorato privo del contrassegno dei Monopoli di Stato e, pertanto, di illecita provenienza.

La merce contrabbandata, posta sotto sequestro penale ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione del Codice Doganale dell’Unione Europa, è risultata costituita da prodotti di tipo “Gutka”, una forma di tabacco da masticazione, originaria dell’India e del Pakistan, ove viene utilizzato diffusamente – per via degli effetti stimolanti prodotti sull’organismo umano – dai lavoratori impiegati in mansioni faticose e prolungate.

Il tabacco di tipo “Gutka” ha rilevanti effetti nocivi sulla salute degli assuntori ed è potenzialmente responsabili di gravi malattie, come il cancro alla gola, ai polmoni e alla bocca. Il destinatario dell’intera spedizione è risultato essere un soggetto asiatico, residente a Caltanissetta, denunciato all’Autorità Giudiziaria.

L’attività svolta dai militari s’inquadra nella più ampia azione condotta dal Corpo finalizzata a garantire la salute dei consumatori e il contrasto del contrabbando, grave fenomeno criminale che, oltre a causare ingenti perdite di gettito erariale, lede la leale concorrenza del mercato.