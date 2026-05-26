Elezioni, ottimi risultati per Forza Italia ad Agrigento

I dati ufficiali delle elezioni comunali di Agrigento consegnano un verdetto chiaro: la somma delle forze dell’area azzurra si attesta come la prima realtà politica del capoluogo. Quasi un elettore su quattro ha infatti scelto il progetto di Forza Italia, che con 4.096 voti (14,47%) uniti ai 2.409 voti di Forza Azzurri (8,51%) raggiunge il 22,98% complessivo (6.505 voti), staccando Fratelli d’Italia di oltre 1.600 preferenze. Il risultato consolida la leadership sul territorio dell’ Onorevole Riccardo Gallo, confermando le forze moderate come il vero baricentro politico cittadino.

“Desidero ringraziare tutti i candidati, i dirigenti e i militanti di Forza Italia e Forza Azzurri che hanno costruito questo straordinario risultato elettorale, mettendoci la faccia con passione e ascoltando la gente” – dichiara l’Onorevole Gallo. “Il voto di migliaia di agrigentini premia la credibilità di una squadra radicata. Con quasi il 23% dei consensi siamo il blocco politico più forte della competizione e avremo un ruolo centrale in aula consiliare”.