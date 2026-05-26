Calcio

A Petralia Soprana la finalissima play-off tra Akragas e Valderice

La sfida che vale la promozione in Eccellenza si giocherà domenica 31 maggio

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

La sfida che vale la promozione in Eccellenza si giocherà domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio “Trinità”, impianto distante circa 110 chilometri da Agrigento. Una trasferta ricca di fascino ma anche di insidie per i biancazzurri, chiamati a giocarsi tutto in novanta minuti — o forse di più — su un campo molto curato e organizzato, dotato di due settori distinti per le tifoserie. Sarà una finale secca: chi vince conquista l’Eccellenza.

L’Akragas si prepara così all’ultimo atto della stagione, accompagnata dal calore dei propri tifosi che anche stavolta sono pronti a seguire la squadra lontano da casa, sulle montagne delle Madonie, per continuare a inseguire il sogno biancazzurro.

Per assistere alla partita il costo del biglietto sarà di 10 euro.

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