AMMINISTRATIVE 2026

Lega, Germana’: “Partito si consolida in Sicilia”

Il segretario regionale Germanà: "abbiamo eletto consiglieri e sindaci, bene Lega anche nel voto dei Comuni con il maggioritario"

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

“La Lega supera a pieni voti il voto per le Amministrative in Sicilia. In tutte le città, dove ci siamo presentati abbiamo superato abbondantemente la soglia di sbarramento, anche a Messina nonostante lo tsunami De Luca. In particolare, con percentuali medie in Sicilia attorno all’8%, ad Agrigento otteniamo il 6,39%, a Marsala il 5,60%, a Termini Imerese il 9,07%, a Bronte il 9,15% a San Giovanni La Punta il 6,51%, a Messina il 5,09% ed a Carini il 7,05%. Nella nostra regione ci affermiamo per il buongoverno garantito in tanti Comuni e vinciamo in altri enti dove per anni siamo stati l’alternativa a cattive gestioni. Va fatta una riflessione nel centrodestra perché la vittoria del centrosinistra in alcune realtà è il frutto di una mancata sintesi nella nostra coalizione. Voglio ringraziare i tanti candidati nelle nostre liste per la generosità mostrata e i candidati a sindaco per l’impegno diretto in partite elettorali complicate. Finalmente possiamo dire che in Sicilia si completa un processo di crescita, di maturazione del nostro partito. Va sottolineato, inoltre, che in tantissimi comuni, dove si votava con il sistema maggioritario, abbiamo eletto sindaci e consiglieri. La Lega in Sicilia oggi è una realtà concreta a cui la gente dà fiducia, anche per la classe dirigente che sa esprimere”. Lo afferma Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.

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