“Stop CyberBullismo” il murales degli alunni dell’I.C Leonardo Sciascia

Dalla scuola I.C. Leonardo Sciascia, con sedi a Racalmuto e Grotte, arriva un forte messaggio contro il bullismo e il cyberbullismo attraverso la realizzazione del murales “Stop CyberBullismo”, nell’ambito del progetto CO.E.SI “Connessi e Sicuri”.

L’opera è stata realizzata dagli alunni e dalle alunne sotto la guida dell’insegnante di Arte Giusi Costanza, che ha accompagnato gli studenti in un percorso creativo e di riflessione sui temi del rispetto, dell’inclusione e della convivenza civile.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Carmela Campo, che si è complimentata con tutto il personale docente per il lavoro svolto nell’ambito del progetto, sottolineando il valore educativo dell’iniziativa e il ruolo centrale della scuola nella prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il progetto CO.E.SI è stato coordinato dai docenti Paola Sardo, Teresa Zaffuto, Falco Abramo Letizia, Gianluca Di Marco, Giusi Costanza e Sergio Scimè, con la collaborazione di enti e associazioni sportive, culturali e sociali del territorio.

L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’USR Sicilia, mira a promuovere la sicurezza digitale e il benessere degli studenti. Nel corso dell’anno scolastico, l’iniziativa ha coinvolto l’intera comunità scolastica — infanzia, primaria e secondaria di primo grado — insieme ad alunni, famiglie, docenti e realtà del terzo settore, attraverso attività sportive, la sottoscrizione del Patto Digitale, l’approvazione del documento E-Polys, laboratori di espressività artistica e numerose altre iniziative finalizzate alla costruzione di una cittadinanza digitale consapevole e responsabile.