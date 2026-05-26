Agrigento

Agrigento, il dato curioso delle amministrative: 34 candidati al consiglio a zero voti

Ecco chi sono i candidati al consiglio comunale che hanno ottenuto zero voti

Pubblicato 39 minuti fa
Da Irene Milisenda

A scrutinio ultimato, nelle elezioni amministrative emerge anche il dato curioso dei candidati consiglieri rimasti senza neppure una preferenza. Ad Agrigento, dove si sono sfidati quattro candidati sindaco sostenuti complessivamente da tredici liste, sono ben 34 i candidati al Consiglio comunale che hanno chiuso la tornata elettorale con zero voti. Si tratta dei candidati cosiddetti “riempitivi”, figure che popolano le liste elettorali senza alcuna aspettativa concreta di essere eletti, talvolta neppure di fare campagna elettorale. Un dato che dovrebbe far riflettere la politica, perchè riempire una lista è facile, dare senso a una candidatura molto meno.

Ecco chi sono i “riempitivi”: Alfio Santangelo della Lista Popolari e Autonomisti collegata al candidato sindaco Dino Alonge; Calogero Restivo, Maria Concetta Nobile, Ivana Iapicone, Elisa Gurrisi, Giovanni Maria Cuffaro, Calogero Butera, Antonino Bartolomeo, Alessandro Alessi della lista Liberiamo Agrigento Di Rosa Sindaco; Erika Salamone, Michela Pilano, Carmelo Natalello, Marcello Maniglia, Salvatore Interrante, Mariacleria Iacono, Pietro Pio Buontempo della lista Noi moderati sud chiama nord collegata al candidato sindaco Luigi Gentile; Pietro Paolo Zarelli della lista Lega Noi con Salvini collegata al candidato Luigi Gentile; Giovanni Barriera, Davide Burgio, Maria La Greca, Carmelo Monastero, Maria Teresa Vaianella della lista Casa Riformista collegata al candidato sindaco Michele Sodano; Michele Blandino, Pasquale Calandrino, Vincenzo Gallo, Giovanni Massimo Lauricella, Giacomo Meli, Giovanni Pace, Giacomo Raitano, Roberto Spagnolo, Alessandro Tedesco, Rosanna Tornabene associati alla lista civica Gentile sindaco; Gabriele Salvatore Sicilia della Democrazia cristiana collegata al candidato sindaco Gentile.

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