Siculiana

Elezioni, ecco i consiglieri eletti a Siculiana e i voti di lista

Dodici gli eletti che andranno a formare il nuovo Consiglio comunale: 11 saranno in maggioranza

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Definito il quadro degli eletti e delle preferenze al consiglio comunale di Siculiana, con, come noto, il sindaco uscente Peppe Zambito che ha ottenuto la rielezione.

Ecco le preferenze

Lista “Futura”, Santo Lucia sindaco
Rita Alba (detta Renna) Boscarino: 164; Alessia Dinolfo: 84; Luca Giuseppe Di Salvo: 143; Salvatore (detto Totò) Guarraggi: 96; Gerlando (detto Giugiu) Gucciardo: 158; Davide Leonardo Lauricella: 182; Giovanni Lo Iacono: 17; Anna (detta Lina) Miceli: 186; Floriana (detta Flo) Palma: 34, Angelica Piro: 105; Giuseppe (detto Peppe) Sinaguglia: 165; Federica Vigneri: 94;

Lista “Orizzonte comune”, Peppe Zambito sindaco
Antonino Licata: 529; Denise Russo: 450; Letizia Puccio: 408; Doria Chiara Isernia: 378; Vito Salvaggio: 331; Giacomo Consolo: 282; Alessia Palermo: 269; Salvatore Palilla: 266; Pasquale Lo Giudice: 253; Antonino Di Giovanna: 236; Sara Zuppardo: 168; Nicoletta Gagliano: 157.

I consiglieri eletti sono: Antonio Licata, Denise Russo, Letizia Puccio, Doria Chiara Isernia; Vito Salvaggio, Giacomo Consolo, Alessia Palermo, Salvatore Palilla, Rita Alba Boscarino e Alessia Dinolfo.

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