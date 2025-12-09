Catania

Consegna droga a cliente ma non si accorge dei carabinieri, arrestato

Per lui sono così scattate le manette per spaccio e detenzione di droga

Pubblicato 12 secondi fa
Da Redazione

Un’operazione lampo dei carabinieri ha portato all’arresto di un 30enne sorpreso in pieno centro a Paternò (Catania) mentre cedeva stupefacenti a un automobilista. Una pattuglia ha notato l’uomo avvicinarsi a un veicolo in sosta nei pressi di via Vittorio Emanuele e consegnare due piccoli involucri all’automobilista, ricevendo in cambio una banconota da 20 euro.

L’intervento immediato dei militari ha permesso di bloccare entrambi. L’acquirente, un 32enne residente a Catania, ha ammesso di aver acquistato la droga pochi istanti prima e ha consegnato due dosi di crack, mentre la perquisizione effettuata sullo spacciatore ha consentito di recuperare un borsello nel quale il pusher aveva nascosto marijuana e crack. Per lui sono così scattate le manette per spaccio e detenzione di droga. 

