Fugge all’alt dei carabinieri e lancia droga dal finestrino: arrestato 19enne dopo inseguimento

Ha tentato di seminare i Carabinieri con una fuga ad alta tensione per le strade di Acireale, ma l’inseguimento si è concluso con il suo arresto: un 19enne residente ad Aci Sant’Antonio. Tutto è accaduto durante un normale servizio di controllo del territorio lungo la via Cristoforo Colombo, all’altezza dell’area commerciale nei pressi dell’ingresso dell’autostrada, quando i militari della Stazione di Acireale, hanno notato una utilitaria che, alla vista della pattuglia, non si è fermata allo stop ed ha improvvisamente accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale, secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe tentato di disfarsi di un involucro in cellophane lanciandolo dal finestrino, mentre metteva in atto manovre spericolate per guadagnarsi la fuga. Ha effettuato, infatti, una pericolosissima retromarcia per circa 300 metri contromano andando anche ad impattare sul muretto di cinta di un fast-food. Per di più, quando i militari della Stazione, supportati immediatamente da un’altra pattuglia della Sezione Radiomobile, hanno effettuato manovra per bloccare la corsa dell’auto in fuga, questa avrebbe colpito, sempre in retromarcia, uno dei veicoli di servizio dei carabinieri, riprendendo la corsa verso il centro di Acireale. La fuga, però, è durata poco. I militari sono riusciti a bloccarlo in sicurezza in Corso Italia e, poco dopo, hanno recuperato lungo il tragitto la bustina di cui il giovane si era liberato: all’interno sarebbero state trovate piccole quantità di marijuana e cocaina, per un peso complessivo di quasi 2 grammi. Dagli ulteriori accertamenti è emerso, inoltre, che il 19enne era alla guida nonostante la patente gli fosse già stata revocata.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale per il giovane sono così scattate le manette in flagranza per i reati di fuga pericolosa, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente; il giovane è stato anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g.