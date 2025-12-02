In casa con 40 tipi di fuochi d’artificio, denunciato

Sorpreso mentre stava portando in casa, senza alcuna precauzione, quaranta tipi diversi di fuochi d’artificio appena acquistati. Protagonista un 47enne catanese, notato dagli agenti del nucleo artificieri mentre stava rincasando con un grosso scatolone che riportava un pittogramma utilizzato, in genere, per il trasporto di materiale esplosivo.

L’uomo è stato immediatamente fermato per essere identificato e procedere a un accurato controllo del contenuto dello scatolone. All’interno gli agenti hanno trovato dieci imballi con 40 prodotti di materiale esplodente di vario genere per un peso lordo di 155 chili. Da un’attenta analisi del nucleo Artificieri gli artifizi sono stati catalogati come prodotti esplodenti acquistabili soltanto da un deposito autorizzato.

Il 47enne non è riuscito a dimostrarne la provenienza, “circostanza che consente di presumere che si sia rifornito della merce in modo illecito”, spiegano dalla Questura di Catania. Il materiale rinvenuto è stato messo in sicurezza dai poliziotti che hanno denunciato il 47enne per detenzione abusiva di materiale esplodente.