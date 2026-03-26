In casa con oltre tremila monete da 2 euro false, denunciato

Proseguono con importanti sviluppi le attività investigative della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno della detenzione di monete contraffate nel territorio acese.

Negli ultimi giorni, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno individuato un 48enne, noto ad Acireale in quanto dedito alla richiesta di elemosine, sospettato di detenere un ingente quantitativo di monete false.

Le intuizioni degli agenti della squadra investigativa del Commissariato si sono rivelate fondate dal momento che, una volta rintracciato, l’uomo è stato trovato in possesso di 13 monete da 2 euro contraffatte, conservate in un sacchetto. In particolare, sono state riscontrate analoghe anomalie a quelle già esaminate nei precedenti sequestri, effettuati appena poche settimane fa dalla squadra volanti del Commissariato.

Ritenendo che il 48enne potesse avere a disposizione ulteriori monete false, i poliziotti hanno esteso le ricerche alla sua abitazione, andando incontro ad un esito sorprendente. Infatti, all’interno della casa sono state trovate ben 3.219 monete da 2 euro per un valore complessivo di 6.438 euro. Anche in questo caso, le monete, contraddistinte da palesi difformità rispetto al conio originale, erano tutte impilate e confezionate in molteplici sacchetti.

Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno trovato prodotti di tabacco lavorato estero di contrabbando, sottoposti a sequestro amministrativo. Al termine dell’attività, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di monete contraffatte, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.