Monossido di carbonio in palestra, squadra di volley finisce in ospedale

Alcune atlete della partita di pallavolo femminile tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo sono state colte da malore ieri sera mentre stavano giocando al palatenda di Zafferana Etnea, nel Catanese. La prima a sentirsi male, secondo quanto ricostruisce l’Asd Volley ’96 Milazzo sulla propria pagina Facebook, sarebbe stata una giocatrice ospite che ha accusato un malore ed è svenuta. Dopo poco di tempo ha ripreso conoscenza, ma subito dopo un’altra sua compagna di squadra ha accusato giramenti di testa e difficoltà respiratorie.

Sintomi che successivamente hanno iniziato a manifestare anche altre atlete. Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha visitato la squadra e la dottoressa, insospettita da un odore anomalo, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno effettuato dei rilievi, riscontrando la presenza di monossido di carbonio nella palestra e hanno ordinato il trasferimento immediato in ospedale di tutte le atlete. Alcune di loro, per sicurezza, sono finite in camera iperbarica all’ospedale Cannizzaro di Catania. Accertamenti sono in corso per capire cosa sia successo. La situazione sembra sotto controllo e le ragazze non sono considerate in pericolo.

La sala operativa del 118 e la Seus hanno attivato la squadra di maxi emergenza per gestire la situazione. Sui social la Volley Milazzo stigmatizza l’accaduto: “Questa volta non possiamo stare zitti e non possiamo non agire”. “Il monossido di carbonio – si legge sulla pagina Facebook della società – è un gas letale e silenzioso. Oggi le nostre atlete hanno rischiato la vita. E questo, per noi, è inaccettabile. Non possiamo fare silenzio. Non possiamo non agire. Lo dobbiamo alle nostre ragazze, alle loro famiglie e a chi ogni giorno entra in quella palestra”.