Ruba una moto ma viene scoperto e inseguito: denunciato 16enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 16enne, di origine indiane, per il furto aggravato di un motorino, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nei giorni scorsi, durante i servizi pomeridiani di controllo del territorio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, con il decisivo supporto dei militari dell’Esercito Italiano, impegnati nei servizi di Operazione “Strade Sicure”, sono intervenuti in piazza Gandolfo per la segnalazione, giunta al Numero Unico di Emergenza, di una lite in corso tra più ragazzi a causa del furto di un motorino.

Non appena raggiunto il luogo della segnalazione i poliziotti hanno notato la presenza dei militari del raggruppamento 5 Sicilia che avevano già bloccato il presunto autore del furto, trattenendolo fino all’arrivo della volante.

Dagli accertamenti condotti sul posto gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti. In particolare, poco minuti prima, nei pressi di un istituto scolastico, il 16enne è stato sorpreso a rubare il motorino di un coetaneo, forzando il blocca sterzo e danneggiando altre parti del veicolo.

Ad accorgersi che il giovane stava per allontanarsi con il motorino è stato un amico della vittima che ha chiamato subito la Polizia e lo ha seguito senza mai perderlo di vista, fino all’arrivo degli agenti.

In relazione a quanto accaduto i poliziotti hanno accompagnato il giovane nei loro uffici, chiamando i genitori per informarli di quanto accaduto.

Il motorino è stato riconsegnato alla madre della vittima, proprietaria del veicolo, che, nel frattempo, ha presentato querela per il furto subito.

Il 16enne, con precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i Minorenni, è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti, in attesa del giudizio di convalida dinanzi al GIP.