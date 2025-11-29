Catania

Sequestrati quasi 10mila prodotti contraffatti, denunciati 4 commercianti

Oltre 9.400 prodotti contraffatti, tra accessori di abbigliamento, per auto e per smartphone di noti brand quali Apple, Louis Vuitton, Nike, Adidas, Victoria’s Secret, Disney

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Nel quadro della costante attività di prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha intensificato, in vista della settimana del “Black Friday”, la propria presenza sul territorio svolgendo mirati controlli presso diversi soggetti economici.

In tale contesto, nell’ambito delle attività ispettive che hanno interessato 4 esercizi commerciali con sede a Misterbianco e Nicolosi, i finanzieri del I Gruppo di Catania hanno rinvenuto e sequestrato oltre 9.400 prodotti contraffatti, tra accessori di abbigliamento, per auto e per smartphone di noti brand quali Apple, Louis Vuitton, Nike, Adidas, Victoria’s Secret, Disney, nonché numerosi giocattoli riproducenti personaggi famosi e dei cartoni animati quali Labubu, Spiderman, Barbie, Super Mario, Lilo e Stitch e Dragon Ball.

I titolari degli esercizi commerciali, di origine cinese, sono stati denunciati a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. 

L’attività in argomento si inserisce nell’azione di controllo del territorio finalizzata al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e, pertanto, alla tutela del regime leale concorrenza del mercato e alla tutela del consumatore finale, che spesso acquista merce contraffatta ignorando i potenziali rischi per la salute.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Trapani

Sorpreso a rubare soldi dalle macchinette in un’azienda, arrestato
Apertura

Annullato il sequestro di 39mila euro in contanti trovati a casa di Totò Cuffaro
Giudiziaria

Inchiesta Cuffaro, procura chiede alla Camera le chat del deputato Saverio Romano 
Politica

Crisi di Aica, Iacono (Pd): “Azienda tecnicamente fallita, problema viene solo rinviato”
Agrigento

Caterina Tusa eletta segretaria generale FP Cgil Agrigento
Catania

Sequestrati quasi 10mila prodotti contraffatti, denunciati 4 commercianti
banner italpress istituzionale banner italpress tv