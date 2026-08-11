Catania

Tenta di rubare dentro un’auto parcheggiata, denunciato 16enne

A quel punto il giovane, già conosciuto agli agenti, ha riferito di aver aperto l’auto per cercare al suo interno qualche moneta o degli oggetti da rivendere per poter poi acquistare sostanza stupefacente

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Ha aperto un’autovettura in cerca di soldi per poter comprare droga, ma è stato fermato in flagranza di reato da una pattuglia della Polizia di Stato in transito nel centro storico nel corso del servizio di controllo del territorio.

I poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno notato un’autovettura parcheggiata in via Lavandaie, con i fari accesi. Tale circostanza ha insospettito gli agenti, che, quindi, hanno proceduto al controllo del mezzo. Non appena si sono avvicinati, hanno notato, nascosto tra i sedili anteriori e posteriori, un ragazzino di 16 anni.

A quel punto il giovane, già conosciuto agli agenti, ha riferito di aver aperto l’auto per cercare al suo interno qualche moneta o degli oggetti da rivendere per poter poi acquistare sostanza stupefacente. Per quanto accertato il 16enne è stato condotto negli uffici della Questura e denunciato per tentato furto su auto, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

In moto si scontra con un camion: morto 35enne
Apertura

Rifiuti di Canicattì dirottati da Gela a Catania, Corbo: “Inaccettabile, la Regione ci ripensi”
Agrigento

Detenuto agrigentino protesta per avere cella singola e viene sanzionato, ricorso alla Consulta 
Agrigento

Nuove autobotti per Agrigento, la Prefettura: “Garantire agli utenti un servizio adeguato”
Apertura

Foto e video durante rapporti sessuali con una minorenne, arrestati due ventenni 
banner italpress istituzionale banner italpress tv