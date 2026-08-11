Palermo

Minaccia di dare fuoco alla moglie, arrestato

Si e' introdotto nell'abitazione della coniuge minacciando di dar fuoco ai locali e ai presenti con del liquido infiammabile

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Minaccia di dar fuoco alla moglie. E’ accaduto nel Palermitano dove un uomo e’ stato condotto in carcere. A Carini i carabinieri della locale Stazione e della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza il 50enne di Palermo, gia’ noto alle forze dell’ordine e sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima. L’uomo, a seguito dell’attivazione dell’allarme collegato al dispositivo di radiolocalizzazione utilizzato dalla donna, si e’ introdotto nell’abitazione della coniuge, una 60enne originaria del capoluogo, minacciando di dar fuoco ai locali e ai presenti con del liquido infiammabile. Immediatamente bloccato, e’ stato condotto nelle camere di sicurezza. Il gip ha convalidato l’arresto, applicando la misura della custodia cautelare in carcere.

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