Il caro scuola 2026: i dati di Federconsumatori

Il rientro a scuola non è mai facile, né per i ragazzi che devono dire addio alle vacanze, né per le famiglie che si ritrovano a dover affrontare una spesa enorme. Tra zaini, astucci e libri, prepararsi per settembre è diventato un vero terrore.

Lo conferma l’ultimo studio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (O.N.F.): quest’anno i prezzi del materiale scolastico sono saliti in media del +2,3% rispetto all’anno scorso.

Se si deve comprare tutto nuovo mettendo in conto anche i “ricambi” che serviranno durante l’anno il solo corredo (zaino, quaderni, astuccio) costa in media 673,60 euro a studente. Dr.ssa ROBERTO Francesca,

dirigente dell’U.P.G.S. di Agrigento, che giorno 7 dovrà presentarsi

presso la Questura di Reggio Calabria.

Non nascondiamo la nostra particolare emozione nel salutare un ottimo

funzionario che ha saputo, nei due anni della sua permanenza ad

Agrigento, ricordiamo che si è insediata nel 2024 , creare squadra ed

efficiente armonia, ottenendo rispetto funzionale all’interno di uno

degli Uffici più importanti della Polizia di Stato Agrigentina,

coordinando importanti risultati a favore dell’intera cittadinanza.

Non è mai scontato, per Noi sindacato, trovare funzionari della Polizia

di Stato con una levatura professionale e morale di questi livelli,

l’impronta lasciata dalla Dr.ssa ROBERTO non sarà facile da dimenticare

e certamente emulare, per chi le succederà nell’incarico, che

auspichiamo sia assegnato dal Questore Dr. Tommaso Palumbo, in tempi

ragionevolmente rapidi, con un funzionario di pari esperienza e

professionalità.

La nostra O.S. ha sempre trovato massima disponibilità alle

problematiche vissute dagli operatori dell’importante Ufficio, che,

ricordiamo, assicurano una presenza h.24 su tutto il territorio

Agrigentino, con turni di servizio particolarmente gravosi.

Ringraziamo la Dr.ssa Roberto francesca, soprattutto per la sua

particolare sensibilità umana, mostrata con coerenza in questi suoi due

anni di permanenza ad Agrigento, con l’auspicio che conservi nel suo

cuore e nel suo bagaglio professionale una esperienza positiva e che

abbia, in qualche modo, arricchito il suo patrimonio genetico.

Reggio Calabria è certamente una sede importante con un Ottimo Questore

alla Sua guida, che saprà indubbiamente valorizzare un Dirigente della

Polizia di Stato, quale è la Dr.ssa ROBERTO, ricca di queste particolare

peculiarità umane e professionali. A Lei auguriamo mille e più successi

ed un arrivederci., specie quelli “hi-tech” con la batteria integrata per ricaricare il telefono.

Contrariamente al passato, i prezzi online sono saliti del +5,6%. Le cartolibrerie rincarano del +2,3%, mentre la vera convenienza si trova nei supermercati e nei grandi ipermercati, dove i prezzi scendono dell’1,1% diventando più economici persino del web.

Il vero tasto dolente, però, sono i libri di testo. Per i libri obbligatori e i dizionari partono in media 545,66 euro a studente (+1,6%). Nel dettaglio in prima media si spendono circa 561 euro per i libri più 673 euro di corredo: in totale oltre 1.235 euro; mentre in prima superiore la cifra sale a circa 805 euro di libri più il corredo, superando i 1.478 euro.

A tutto questo si aggiunge la tecnologia: PC, webcam e programmi di base costano oltre 421 euro. Per fortuna, puntare su dispositivi rigenerati permette di risparmiare oltre il 38% aiutando anche l’ambiente. Quest’anno, poi, si aggiunge anche una spesa nuova: gli abbonamenti alle piattaforme di intelligenza artificiale. Su questo punto Federconsumatori è chiara: servono attenzione, uso critico e scuole che insegnino ai ragazzi a usarla in modo responsabile.