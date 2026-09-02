Nicola Calathopoulos e Carmelo Sardo ospiti della rassegna “Grandi autori in piccolo borgo”

Ci saranno anche Nicola Calathopoulos, ex direttore di Sport Mediaset e Carmelo Sardo, caporedattore del Tg5, tra gli ospiti di settembre della rassegna “Grandi autori in piccolo borgo” che porta i grandi scrittori nazionali nella città del tricolore dell’Agrigentino. Il nuovo appuntamento è per venerdì 4 settembre, alle 21, con la presentazione “Il gioco sporco. I misteri dello sport” di Nicola Calathopoulos, autore Mediaset esperto di sport e ambiente, oggi a capo del programma E-Planet su Italia 1: l’autore dialogherà con il giornalista Alan David Scifo e Lorella Zarbo, responsabile Cultura associazione Antica Agrigento e dirigente Aics Agrigento. La giornata si aprirà, alle ore 19, con il libro “Restare è resistere” sul tema della “restanza”, scritto da Giuseppe Trovato, che dialogherà con il giornalista Giovanni Lorenzano. Il 10 settembre, alle 19:00 è il turno del giornalista Carmelo Sardo, che presenterà con Alan David Scifo il libro “L’ultima estate di un uomo perbene” sull’omicidio del direttore di banca Giuseppe Tragna. Il festival, realizzato grazie al contributo del comune di Comitini e dell’assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana, ha portato 10 autori in piazza con spazi dedicati a tanti temi, dalle zolfare a Camilleri, fino a libri per bambini sull’arte del fumetto e sulla storia di Peppino Impastato