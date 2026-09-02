Furto di energia e droga, due denunce

Nel corso dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani insieme al personale specializzato delle società addette alla fornitura di energia elettrica sono state denunciate in stato di libertà due persone – un uomo originario di Palermo ed una donna originaria di Mazara del Vallo – che avrebbero manomesso gli impianti di distribuzione dell’energia creando degli allacci abusivi alla rete pubblica escludendo il misuratore per alimentare abitazioni private o attività commerciali.

All’uomo inoltre, sono contestati i reati di invasione di edifici in quanto risultato occupante senza titolo l’appartamento in questione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di 32 grammi di crack, 17 di cocaina, 9 di eroina, 4 di hashish, oltre a 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro unitamente alla somma di 620 euro in banconote di vario taglio, due telefoni cellulari ed un impianto di videosorveglianza completo, utilizzato per monitorare la pubblica via dall’interno dell’appartamento.