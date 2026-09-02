Trapani

Allacci abusivi alla rete elettrica: due denunce

Si tratta di una donna di Mazara del Vallo e di un palermitano, quest'ultimo denunciato anche per detenzione di droga

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Proseguono i controlli volti a contrastare il fenomeno dei prelievi irregolari di energia elettrica eseguiti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani unitamente a personale specializzato delle società addette alla fornitura di energia elettrica.

Nel corso dei controlli, sono state deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Marsala due persone, un uomo originario di Palermo ed una donna originaria di Mazara del Vallo, che avrebbero manomesso gli impianti di distribuzione dell’energia creando degli allacci abusivi alla rete pubblica escludendo il misuratore per alimentare abitazioni private o attività commerciali. All’uomo inoltre, sono contestati i reati di invasione di edifici in quanto risultato occupante senza titolo l’appartamento in questione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di gr. 32 di crack, 17 di cocaina, 9 di eroina, 4 di hashish, oltre a 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro unitamente alla somma di €. 620 in banconote di vario taglio, due telefoni cellulari ed un impianto di videosorveglianza completo, utilizzato per monitorare la pubblica via dall’interno dell’appartamento.

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