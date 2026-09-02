Droga nascosta in un astuccio portasigarette: arrestato 21enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne di Biancavilla, in quanto all’interno della sua abitazione, in una contrada di Paternò, sono state trovate diverse dosi di crack ed alcune infiorescenze di marijuana. La perquisizione della casa è stata effettuata dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, unitamente ai poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania, a seguito di un’attività info-investigativa finalizzata a contrastare la detenzione di sostanze stupefacenti.

Il 21enne, già noto per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti, aveva allestito una base logistica per lo spaccio nell’abitazione rurale, con terreni incolti nelle immediate vicinanze.Giunti sul posto, i poliziotti hanno effettuato un monitoraggio puntuale dell’area in modo da impedire le possibili vie di fuga. L’arrivo dei poliziotti ha colto di sorpresa il giovane che stava ancora riposando. Una volta aperte le porte dell’abitazione, lo stesso ha consegnato spontaneamente un astuccio portasigarette che aveva nascosto nel terreno vicino. All’interno del pacchetto sono state trovate 15 dosi di crack per un peso pari a 4,7 grammi. I cani “Ares” e “Maya” della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno fiutato ulteriore droga, in un altro terreno. Dopo le ricerche dei cani, i poliziotti hanno recuperato un’infiorescenza di marijuana.

Ultimate le attività di polizia giudiziaria, i poliziotti del Commissariato di Adrano hanno provveduto ad arrestare il giovane per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. Al termine dei successivi accertamenti negli uffici di Polizia, il 21enne biancavillese è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima, davanti al Gip.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.